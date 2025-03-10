«Лацио» вытеснит «Ювентус» из топ-4, если победит «Удинезе». Букмекеры уверены в победе римлян

«Лацио» примет «Удинезе» в 28-м туре чемпионата Италии.

Римский клуб вернется в топ-4 Серии А, вытеснив «Ювентус», если победит в сегодняшней игре.

Букмекеры дают коэффициент 1.72 на победу «Лацио». На ничью можно поставить за 3.70, на победу «Удинезе» – 5.00.

Матч состоится 10 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

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