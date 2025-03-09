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  • «Райо Вальекано» сыграл в гостях 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. 1.55 – серия прервется в игре с «Реалом»
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«Райо Вальекано» сыграл в гостях 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. 1.55 – серия прервется в игре с «Реалом»

«Реал» сыграет дома с «Райо Вальекано» в 27-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит. Букмекеры дают на мадридцев коэффициент 1.32. На гостей можно поставить за 10.00, на ничью – за 5.60.

«Райо Вальекано» сыграл в гостях 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. На продление серии предлагается коэффициент 2.45. На тотал больше 2,5 голов дают 1.55.

Матч пройдет 9 марта и начнется в 18:15 мск.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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