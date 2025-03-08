Анкалаев – небольшой фаворит у букмекеров в титульном бою против Перейры на UFC 313

Анкалаев – фаворит поединка с Перейрой по версии букмекеров.

Букмекеры считают фаворитом Анкалаева с коэффициентом 1.80. На Алекса Перейру можно поставить за 2.10, на ничью – за 50.00.

Поединок станет главным событием UFC 313, который пройдет в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе.

В случае победы Магомед Анкалаев станет первым бойцом из России, выигравшим действующего чемпиона UFC.

Ставки на Спортсе

Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто