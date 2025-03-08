Анкалаев – небольшой фаворит у букмекеров в титульном бою против Перейры на UFC 313
Анкалаев – фаворит поединка с Перейрой по версии букмекеров.
Букмекеры считают фаворитом Анкалаева с коэффициентом 1.80. На Алекса Перейру можно поставить за 2.10, на ничью – за 50.00.
Поединок станет главным событием UFC 313, который пройдет в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе.
В случае победы Магомед Анкалаев станет первым бойцом из России, выигравшим действующего чемпиона UFC.
Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости