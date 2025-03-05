«Барселона» вдесятером играет вничью с «Бенфикой» – 0:0. Букмекеры считают, что каталонцы проиграют
«Бенфика» и «Барселона» играют вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).
Каталонский клуб играет в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Пау Кубарси. Защитник «Барсы» получил прямую красную карточку.
В перерыве «Бенфика» котируется небольшим фаворитом за 1.95. На победу «Барселоны» можно поставить за 4.80, на ничью – 3.20.
Ответная игра состоится 11 марта в Каталонии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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