«Шанхай» Слуцкого упустил победу над «Бэйцзин Гоань» – 2:2. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» во 2-м туре Суперлиги Китая.

В прематче команда Леонида Слуцкого котировалась фаворитом за 1.80. На ничью давали 3.75, в лайве при счете 2:1 в пользу «Шанхая» коэффициент на этот исход поднялся до 15.00.

«Бэйцзин Гоань» остался в меньшинстве на 81-й минуте, а на 93-й сравнял счет. После двух туров команды набрали по 4 очка.

Перед сезоном «Бэйцзин Гоань» возглавил экс-тренер «Барселоны» Кике Сетьен.

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