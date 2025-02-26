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Комитет Госдумы одобрил проект о создании Российского спортивного фонда. Он будет пополняться за счет целевых отчислений от букмекеров

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Согласно законопроекту, РСФ аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные в результате ставок на спортивные мероприятия, организуемые зарубежными и международными спортивными федерациями. Наблюдательный совет возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения.

Местом нахождения фонда будет Москва. РСФ создается без ограничения срока его деятельности и не может быть признан банкротом.

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Миллиардами букмекеров будут управлять Дегтярев и Минспорта – как это должно работать?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Р-Спорт»
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