Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 прошел на Красной Поляне
21 февраля в Сочи состоялся первый в 2025 году в России международный турнир по смешанным единоборствам.
В соглавном бою встретились Александр Сарнавский и Адриано Мартинс. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.
В главном бою вечера Дмитрий Бикрев нокаутировал Гойти Дазаева в первом раунде и остался чемпионом БЕТСИТИ Fight Nights в полусреднем весе. После победы Бикрев провел битву взглядов с Сарнавским. Бойцы дали предварительное согласие на титульный поединок в одном из следующих турниров.
Также в рамках турнира состоялось вручение премии Udar Awards, где БЕТСИТИ получил премию за вклад в развитие индустрии единоборств.
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