Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 прошел на Красной Поляне

21 февраля в Сочи состоялся первый в 2025 году в России международный турнир по смешанным единоборствам.

В соглавном бою встретились Александр Сарнавский и Адриано Мартинс. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

В главном бою вечера Дмитрий Бикрев нокаутировал Гойти Дазаева в первом раунде и остался чемпионом БЕТСИТИ Fight Nights в полусреднем весе. После победы Бикрев провел битву взглядов с Сарнавским. Бойцы дали предварительное согласие на титульный поединок в одном из следующих турниров.

Также в рамках турнира состоялось вручение премии Udar Awards, где БЕТСИТИ получил премию за вклад в развитие индустрии единоборств.