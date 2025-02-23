Мбаппе забил за «Реал» в 9 из последних 11 матчей. Гол «Жироне» оценивается в 1.61

«Реал» сыграет дома с «Жироной» в 25-м туре Ла Лиги.

Наиболее вероятный автор гола в этом матче – форвард «Реала» Килиан Мбаппе. На забитый мяч француза предлагается коэффициент 1.61.

Мбаппе забил в четырех последних матчах «Реала» во всех турнирах. Всего же с 12 января он провел 11 игр, из которых отличился в девяти, забив в них 14 мячей.

Отличиться нападающему не удалось только в двух играх – против «Бреста» в Лиге чемпионов и против «Эспаньола» в Ла Лиге. Всем остальным Мбаппе забивал. Соперниками были «Барселона», «Сельта», «Лас-Пальмас», «Ред Булл», «Вальядолид», «Атлетико», «Осасуна» и «Манчестер Сити» (дважды).

Матч «Реал» – «Жирона» состоится 23 февраля и начнется в 18:15.

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