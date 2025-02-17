Пеп дал 1% на проход «Сити» в 1/8 финала ЛЧ. Букмекеры дают 19%, что англичане выбьют «Реал»

Букмекеры верят в проход «Ман Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов больше, чем Пеп Гвардиола.

«Горожане» проиграли «Реалу» в первом стыковом матче ЛЧ на своем поле со счетом 2:3. Ответная игра состоится 19 февраля.

Тренер «Сити» Пеп Гвардиола оценил вероятность прохода своей команды в 1%. Букмекеры считают иначе и дают 19% (коэффициент – 5.20) на выход «горожан» в 1/8 финала Лиги чемпионов против 84% (1.18) у «Реала».

Значение вероятностей в процентах суммарно превышает 100% из-за букмекерской маржи.

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