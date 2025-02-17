«Барса» поднимется на первое место в Ла Лиге, если обыграет «Райо Вальекано». Букмекеры не сомневаются в победе
«Барселона» примет «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги.
Каталонский клуб в случае победы поднимется с третьего на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Букмекеры считают каталонцев явными фаворитами встречи за 1.23. На победу «Райо Вальекано» можно поставить за 12.00, на ничью – за 8.00.
Матч состоится 17 февраля и начнется в 23:00 мск.
Переворот гонки за титул в Испании: «Барса» может стать первой, шансы «Реала» сильно упали
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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