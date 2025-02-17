«Барса» поднимется на первое место в Ла Лиге, если обыграет «Райо Вальекано». Букмекеры не сомневаются в победе

«Барселона» примет «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги.

Каталонский клуб в случае победы поднимется с третьего на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Букмекеры считают каталонцев явными фаворитами встречи за 1.23. На победу «Райо Вальекано» можно поставить за 12.00, на ничью – за 8.00.

Матч состоится 17 февраля и начнется в 23:00 мск.

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