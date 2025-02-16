Месси – главный фаворит на победу в гонке бомбардиров в регулярке МЛС. Суарес – 2-й, Бентеке – 4-й
Букмекеры считают, что Лионель Месси станет лучшим бомбардиром МЛС.
Аргентинец котируется главным фаворитом на победу в бомбардирской гонке в регулярном сезоне-2025. На него можно поставить с коэффициентом 3.70.
Одноклубник Месси Луис Суарес считается вторым фаворитом (7.00). Кристиан Бентеке, выигравший гонку бомбардиров в прошлом сезоне, котируется четвертым (13.00).
Новый сезон МЛС стартует 22 февраля.
Лучший бомбардир регулярного сезона МЛС в 2025 году по версии букмекеров:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 3.70;
2. Луис Суарес («Интер Майами») – 7.00;
3. Дени Буанга («Лос-Анджелес») – 11.00;
4. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 13.00;
5. Эммануэль Латте-Лат («Атланта Юнайтед») – 17.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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