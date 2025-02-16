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Месси – главный фаворит на победу в гонке бомбардиров в регулярке МЛС. Суарес – 2-й, Бентеке – 4-й

Букмекеры считают, что Лионель Месси станет лучшим бомбардиром МЛС.

Аргентинец котируется главным фаворитом на победу в бомбардирской гонке в регулярном сезоне-2025. На него можно поставить с коэффициентом 3.70. 

Одноклубник Месси Луис Суарес считается вторым фаворитом (7.00). Кристиан Бентеке, выигравший гонку бомбардиров в прошлом сезоне, котируется четвертым (13.00).

Новый сезон МЛС стартует 22 февраля.

Лучший бомбардир регулярного сезона МЛС в 2025 году по версии букмекеров:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 3.70;

2. Луис Суарес («Интер Майами») – 7.00;

3. Дени Буанга («Лос-Анджелес») – 11.00;

4. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 13.00;

5. Эммануэль Латте-Лат («Атланта Юнайтед») – 17.00.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
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