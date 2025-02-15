«Лацио» не проигрывает «Наполи» 6 матчей подряд. На ничью в 25-м туре Серии А давали 3.20
«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лацио» в 25-м туре Серии А (2:2).
В прематче «Лацио» котировался небольшим фаворитом за 2.65. Ничья оценивалась в 3.20, в лайве коэффициент на нее поднялся до 6.40.
«Наполи» не побеждает «Лацио» в 6 матчах подряд. Последний выигрыш – в сентябре 2022 года. На непоражение римлян зашел коэффициент 1.42.
Опубликовала: Венера Кравченко
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