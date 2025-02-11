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Погребняк считает, что «Реал» пройдет «Ман Сити»: «Анчелотти справится, я в этом уверен. Они просто сильнее на данный момент»

Экс-нападающий «Зенита» и амбассадор BetBoom Павел Погребняк сделал прогноз на первый стыковой матч ЛЧ между «Ман Сити» и «Реалом».

«Ну, тут точно будет результативный футбол! Обе команды – и «Манчестер Сити», и «Реал» – играют в атаке ярко, но в защите просто беда. «Сити» с их новичками пока не могут наладить игру. Видно, что ребятам нужно время. А у «Реала» состав сыгранный, звездный, с ними шутки плохи.

Я бы сказал, что «Реал» – фаворит. «Сити» вряд ли уйдет без пропущенных мячей, уж слишком хлипко они играют сзади. Думаю, все решится в Мадриде, но и в Манчестере будет жарко. Голов будет много, это точно.

А вот «Сити», честно говоря, сейчас в турбулентности. После матча с «Арсеналом» вообще непонятно, куда они катятся. Пепу придется выжимать максимум, чтобы хотя бы в топ-4 АПЛ попасть.

А «Реал»? Анчелотти справится, я в этом уверен. Они просто сильнее на данный момент», – сказал Погребняк.

Ставочная вики Спортса

Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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