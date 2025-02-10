Пользователи Polymarket поставили $1,1 млрд на Супербоул

Объем ставок на Супербоул-2025 превысил 1 миллиард долларов на Polymarket.

По данным CoinDesk, пользователи криптовалютной платформы для ставок поставили 1,1 миллиарда долларов на исход матча между «Филадельфией» и «Канзас-Сити».

Игра завершилась разгромной победой «Филадельфии» со счетом 40:22.

Помимо ставок на исход встречи Polymarket предлагал пользователям поставить на то, сколько раз Тейлор Свифт будет показана во время прямой трансляции Супербоула и как долго будет звучать гимн США.

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