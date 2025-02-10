Пользователи Polymarket поставили $1,1 млрд на Супербоул
Объем ставок на Супербоул-2025 превысил 1 миллиард долларов на Polymarket.
По данным CoinDesk, пользователи криптовалютной платформы для ставок поставили 1,1 миллиарда долларов на исход матча между «Филадельфией» и «Канзас-Сити».
Игра завершилась разгромной победой «Филадельфии» со счетом 40:22.
Помимо ставок на исход встречи Polymarket предлагал пользователям поставить на то, сколько раз Тейлор Свифт будет показана во время прямой трансляции Супербоула и как долго будет звучать гимн США.
Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: CoinDesk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем