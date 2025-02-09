«Канзас-Сити» выиграет третий Супербоул подряд, считают букмекеры. Такого в истории НФЛ еще не было

«Филадельфия Иглс» сыграет с «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2025.

«Канзас-Сити» – небольшой фаворит с коэффициентом 1.77. Победа «Филадельфии» оценивается в 2.05.

«Канзас-Сити» может стать первой командой в истории НФЛ, выигравшей три Супербоула подряд. Также «Чифс» могут победить в десятом матче кряду в плей-офф НФЛ. Такое удавалось только «Пэтриотс» в период с 2001-го по 2005-й.

Супербоул состоится 10 февраля. Начало – в 2:30 мск.

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