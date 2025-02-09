«Канзас-Сити» выиграет третий Супербоул подряд, считают букмекеры. Такого в истории НФЛ еще не было
«Филадельфия Иглс» сыграет с «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2025.
«Канзас-Сити» – небольшой фаворит с коэффициентом 1.77. Победа «Филадельфии» оценивается в 2.05.
«Канзас-Сити» может стать первой командой в истории НФЛ, выигравшей три Супербоула подряд. Также «Чифс» могут победить в десятом матче кряду в плей-офф НФЛ. Такое удавалось только «Пэтриотс» в период с 2001-го по 2005-й.
Супербоул состоится 10 февраля. Начало – в 2:30 мск.
Супербоул-2025: явного фаворита нет, ожидают исторический рекорд, 7% на предложение Тейлор Свифт
Опубликовала: Венера Кравченко
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