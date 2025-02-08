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Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 5 000 рублей и выиграл 1 483 250 рублей

Клиент «Лиги Ставок» собрал экспресс из 8 событий. В него вошли как хоккейные, так и футбольные матчи. При перемножении получился коэффициент 296,65. Сумма ставки – 5 000 рублей, а итоговый выигрыш – 1 483 250 рублей.

В матче КХЛ «Витязь» – СКА при счете 1:4 беттор взял тотал меньше 6 и в игре ЦСКА – «Северсталь» при счете 3:4 тотал меньше 7,5. Обе ставки были в режиме live за коэффициент 1,61 и 2,33 соответсвенно. В первом случае был оформлен возврат. Во встрече Кубка Испании «Реал Сосьедад» –  «Осасуна» игрок поставил на победу хозяев в первом тайме (2:0) за кэф 2,44 и победу гостей по желтым карточкам также в первом тайме (1:3) за 2,38. В перерыве матча Кубка Турции «Газтепе» – «Газиантеп» (1:0) он заключил пари на победу хозяев за 1,74, а также тотал желтых карточек меньше 2,5 за 2,23 (1:0). По такому же подходу беттор действовал и в заключительных двух событиях своего экспресса. Во втором тайме матча Саудовской Про-Лиги между «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад» он поставил на победу гостей за кэф 2,19 и фору -1,5 по желтым карточкам в пользу «Аль-Таавуна» (3:1). Стоит отметить, что победный мяч «Аль-Иттихад» забил уже в компенсированное арбитром время. Отличился Карим Бензема и принес победу своей команде 1:2, а также клиенту «Лиги Ставок» заход экспресса с сумасшедшим коэффициентом 296,65.

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