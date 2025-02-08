В 5 из 6 последних матчей между «Челси» и «Брайтоном» было забито 3+ гола. 1.49 – укрепление тренда
«Челси» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 Кубка Англии.
«Челси» котируется небольшим фаворитом с коэффициентом 2.12. На «Брайтон» можно поставить за 3.20, на ничью в игровое время – 3.80.
Проход лондонцев оценен в 1.62. На выход «Брайтона» в 1/8 финала дают 2.30.
Букмекеры уверены, что игра получится результативной. В 5 из 6 последних матчей между этими командами было забито 3+ мяча. На тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.49.
Матч пройдет 8 февраля. Начало – в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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