«Охват публикаций с Капризовым выше на 20-30% по сравнению с регулярными рубриками». «Лига Ставок» – об амбассадорском соглашении с хоккеистом

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал о сотрудничестве букмекера с хоккеистом Кириллом Капризовым.

– Амбассадор Кирилл Капризов: инфоповоды, взаимодействия и совместные видео с ним происходят крайне редко. В чем смысл данного сотрудничества?

– Кирилл – топовый российский хоккеист, которого мы будем всегда поддерживать и которому будем помогать развиваться как спортсмену. Кирилл быстро набирает популярность, но не так часто мелькает на просторах интернета: очень плотный спортивный график и разница во времени дают о себе знать.

Но при этом Кирилл довольно активно принимает участие в проектах «Лиги Ставок». В конце 2024 года мы провели именной конкурс от нашего амбассадора с розыгрышем эксклюзивного мерча – получилась вовлекающая история, многие захотели получить джерси от звезды НХЛ. Охват публикаций говорит сам за себя, он выше на 20-30% по сравнению с регулярными рубриками.

У нас в планах чуть больше прикоснуться к жизни Кирилла и провести с ним открытый день в социальных сетях. Конечно, мы планируем внедрение и других форматов, о которых наша аудитория узнает чуть позже, – сообщил Ронами.

Ставочная вики Спортса

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