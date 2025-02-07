«Охват публикаций с Капризовым выше на 20-30% по сравнению с регулярными рубриками». «Лига Ставок» – об амбассадорском соглашении с хоккеистом
Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал о сотрудничестве букмекера с хоккеистом Кириллом Капризовым.
– Амбассадор Кирилл Капризов: инфоповоды, взаимодействия и совместные видео с ним происходят крайне редко. В чем смысл данного сотрудничества?
– Кирилл – топовый российский хоккеист, которого мы будем всегда поддерживать и которому будем помогать развиваться как спортсмену. Кирилл быстро набирает популярность, но не так часто мелькает на просторах интернета: очень плотный спортивный график и разница во времени дают о себе знать.
Но при этом Кирилл довольно активно принимает участие в проектах «Лиги Ставок». В конце 2024 года мы провели именной конкурс от нашего амбассадора с розыгрышем эксклюзивного мерча – получилась вовлекающая история, многие захотели получить джерси от звезды НХЛ. Охват публикаций говорит сам за себя, он выше на 20-30% по сравнению с регулярными рубриками.
У нас в планах чуть больше прикоснуться к жизни Кирилла и провести с ним открытый день в социальных сетях. Конечно, мы планируем внедрение и других форматов, о которых наша аудитория узнает чуть позже, – сообщил Ронами.
Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий