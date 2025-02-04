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Судью Пэта Хоберга уволили из MLB за то, что друг сделал 141 ставку на бейсбол с его аккаунта

MLB уволила судью Пэта Хоберга за то, что у него был общий аккаунт с другом, который делал ставки на бейсбольные матчи.

По данным MLB, в период с апреля 2021-го по ноябрь 2023-го друг Хоберга сделал 141 ставку на бейсбол с аккаунта судьи на сумму 214 тысяч долларов. Общая сумма выигрыша составила 35 тысяч долларов.

«Обширное расследование не выявило никаких доказательств того, что мистер Хоберг делал ставки на бейсбол напрямую или что он или кто-либо другой манипулировал играми.

Однако его крайне необдуманное решение поделиться своими учетными записями для ставок с профессиональным игроком в покер в сочетании с удалением сообщений о начале расследования требует применения самых строгих дисциплинарных мер.

Таким образом, есть все основания для увольнения мистера Хоберга за несоблюдение высоких стандартов личного поведения и поддержания честности в бейсболе», – сообщил комиссар Роб Манфред.

Хоберг сможет подать заявку на восстановление в должности не раньше весны 2026 года.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: AP News
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