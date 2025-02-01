Саид Нурмагомедов проиграл Винисиусу Оливейре единогласным решением судей, хотя котировался явным фаворитом

Саид Нурмагомедов проиграл Винисиусу Оливейре единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC Fight Night 250.

Перед боем Нурмагомедов котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.37, на Оливейру давали 2.90.

Саид уступил в четвертый раз за карьеру и в третий в UFC. В его активе 18 побед. На счету Оливейры 22 победы при трех поражениях.

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