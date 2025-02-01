Саид Нурмагомедов проиграл Винисиусу Оливейре единогласным решением судей, хотя котировался явным фаворитом
Саид Нурмагомедов проиграл Винисиусу Оливейре единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC Fight Night 250.
Перед боем Нурмагомедов котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.37, на Оливейру давали 2.90.
Саид уступил в четвертый раз за карьеру и в третий в UFC. В его активе 18 побед. На счету Оливейры 22 победы при трех поражениях.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем