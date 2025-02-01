«Комо» заключил партнерское соглашение с игорным оператором Playbet.io

Игорный оператор Playbet.io стал официальным гемблинг-партнером «Комо».

Итальянский клуб объявил о многолетней сделке с оператором. В рамках сотрудничества брендинг Playbet.io будет использоваться на рекламных LED-щитах во время домашних матчей «Комо», что позволит повысить узнаваемость платформы.

В сезоне-2024/25 «Комо» вернулся в Серию А спустя 21 год. После 22 матчей клуб набрал 22 очка и идет 15-м в таблице.

Ставочная вики Спортса