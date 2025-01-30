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В Госдуме призвали запретить все букмекерские компании в России: «Нужно совсем ликвидировать этот бизнес»

В Госдуме призвали запретить букмекерскую деятельность в России.

С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Нужно совсем ликвидировать этот бизнес, но, как всегда, мы получим ответ, что тогда конторы уйдут в тень, начнут заниматься [деятельностью] нелегально.

Против нелегального бизнеса тоже есть определённые статьи Уголовного и Гражданского кодекса, поэтому бояться не надо. По крайней мере, в нелегальном бизнесе будет меньше участников, чем в открытом.

Поэтому я считаю, что первоначально надо ограничить, а в конце концов запретить все букмекерские конторы», – заявил Арефьев.

Депутат отметил, что его удивил тот факт, что в 2023 году букмекерские компании стали лидерами экономики в России.

«Это говорит о том, что у нас экономика без руля и без ветрил. Вместо того чтобы заниматься машиностроением, у нас сегодня большая часть людей уходит в такие доходные компании, как букмекерские конторы.

В советское время у нас игорный бизнес был запрещён. И слава богу. Дело в том, что от этого страдают семьи, люди. Сколько несчастья приносит всё это хозяйство. Но, к сожалению, у нас игорный бизнес не запрещён, хотя он ограничен», – отметил Арефьев.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Абзац»
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