До 2.30 обвалился коэффициент на ничью «Штутгарта» и «ПСЖ» – самая низкая котировка на ничью в ЛЧ за 12 лет

«Штутгарт» и «ПСЖ» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Парижане занимают 22-е место в таблице, немецкий клуб – 24-е. Обе команды выйдут в плей-офф турнира, если сыграют вничью.

Зарубежные букмекеры обвалили до 2.30 коэффициент на ничью в сегодняшней игре – самый низкий коэффициент на такой исход в Лиге чемпионов за последние 12 лет.

Матч состоится 29 января и начнется в 23:00 мск.

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В ЛЧ намечается договорняк: ничья устроит и «ПСЖ», и «Штутгарт». Самый низкий кэф за 12 лет