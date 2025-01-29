  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • До 2.30 обвалился коэффициент на ничью «Штутгарта» и «ПСЖ» – самая низкая котировка на ничью в ЛЧ за 12 лет
4

До 2.30 обвалился коэффициент на ничью «Штутгарта» и «ПСЖ» – самая низкая котировка на ничью в ЛЧ за 12 лет

«Штутгарт» и «ПСЖ» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Парижане занимают 22-е место в таблице, немецкий клуб – 24-е. Обе команды выйдут в плей-офф турнира, если сыграют вничью.

Зарубежные букмекеры обвалили до 2.30 коэффициент на ничью в сегодняшней игре – самый низкий коэффициент на такой исход в Лиге чемпионов за последние 12 лет.

Матч состоится 29 января и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

В ЛЧ намечается договорняк: ничья устроит и «ПСЖ», и «Штутгарт». Самый низкий кэф за 12 лет

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoШтутгарт
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт
logoлига 1 Франция
Актуальные ставки
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Глава InterMedia Сафронов о росте продаж лотерей: «Рекламы стало больше. Потенциал отрасли еще далеко не исчерпан»
14 минут назад
Продажи лотерей в России выросли на 30% за год. Средний чек увеличился со 155 до 210 рублей
10сегодня, 08:38
Генпрокурор Калифорнии принимал пожертвования от казино, в отношении которого вел расследование об отмывании денег
3сегодня, 07:42
Объем ставок в Olimpbet увеличился на 30% за год. Средняя сумма ставки – 1268 рублей
вчера, 22:44
Бразилия войдет в топ-4 крупнейших регулируемых беттинг-рынков в ближайшие годы. К 2027-му будут уступать только США, Великобритании и Италии (H2 Gambling Capital)
1вчера, 22:03
«Реал» – лидер по обороту ставок на матчи общего этапа Лиги чемпионов среди россиян
3вчера, 21:28Фото
Россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024 году. Оборот рынка букмекеров вырос на 40%
204вчера, 20:58
Трафик букмекеров в Бразилии вырос на 600% по сравнению с прошлым годом. 1 января в стране запустился легальный рынок спортивных ставок
вчера, 20:25
В Госдуме призвали запретить все букмекерские компании в России: «Нужно совсем ликвидировать этот бизнес»
6вчера, 19:28
«Фонбет» подал в суд на бывшего гендиректора Анохина по делу о защите деловой репутации. Ранее он признал вину в даче взятки
58вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы у букмекеров. «Тоттенхэм» – 2-й, «Атлетик» – 3-й
12сегодня, 08:57
Winline запустил масштабный розыгрыш в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ
вчера, 10:28Промо
«Ливерпуль» – главный фаворит на победу в ЛЧ перед плей-офф. «Барса» и «Реал» делят 2-е место у букмекеров, «Сити» – 5-й
3829 января, 22:49
«Сити» проигрывает «Брюгге» после первого тайма – 0:1. Англичане скорее вылетят из ЛЧ, чем спасутся, считают букмекеры
429 января, 20:52
Клиент «Лиги Ставок» заключил систему из трех матчей NHL и выиграл более 14 млн рублей
29 января, 20:12Промо
Календарь спортивных событий от БК “Мелбет” – новый уровень комфорта для ставок
29 января, 16:11Промо
«Барселона» – «Аталанта»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы каталонцев на седьмую победу в ЛЧ подряд
29 января, 10:59
Юра Ла Саета сделал прогноз на точный счет в матче «Брест» – «Реал» с коэффициентом 11.00
29 января, 07:29
«Лига Ставок» провела для VIP-игроков «Зимнюю сказку»
28 января, 14:11Промо
Победа HEROIC над Team Falcons на групповом этапе FISSURE PLAYGROUND в Dota 2 принесла клиенту «Лиги Ставок» 2 751 768 рублей
28 января, 12:20Промо
Рекомендуем