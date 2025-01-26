Дрейк поставил $250 тысяч на победу Синнера над Зверевым в финале Australian Open
Рэпер Дрэйк поставил на победу Янника Синнера на Australian Open.
В финале он встретится с Александром Зверевым.
Канадский музыкант опубликовал в соцсетях скриншот, подтверждающий ставку на победу Синнера в размере $250 тысяч. Потенциальный выигрыш составит $345 тысяч.
Синнер – действующий чемпион Australian Open. Зверев впервые вышел в финал этого турнира. Два предыдущих финала «Больших шлемов» он проиграл.
Синнер чаще проигрывал Звереву, но теперь – явный фаворит финала Australian Open. Сенсаций на этой стадии почти не бывает
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: инстаграм Дрейка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем