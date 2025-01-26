Дрейк поставил $250 тысяч на победу Синнера над Зверевым в финале Australian Open

Рэпер Дрэйк поставил на победу Янника Синнера на Australian Open.

В финале он встретится с Александром Зверевым.

Канадский музыкант опубликовал в соцсетях скриншот, подтверждающий ставку на победу Синнера в размере $250 тысяч. Потенциальный выигрыш составит $345 тысяч.

Синнер – действующий чемпион Australian Open. Зверев впервые вышел в финал этого турнира. Два предыдущих финала «Больших шлемов» он проиграл.

Ставочная вики Спортса

Синнер чаще проигрывал Звереву, но теперь – явный фаворит финала Australian Open. Сенсаций на этой стадии почти не бывает