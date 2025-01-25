«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы по версии букмекеров. Лидер общего этапа «Лацио» – лишь 4-й
Букмекеры обновили котировки в линии на победителя Лиги Европы.
После 7 туров лидирует «Лацио», римляне ни разу не проиграли и набрали 19 очков. При этом «Лацио» остается за пределами топ-3 фаворитов турнира.
Главным фаворитом стал «Манчестер Юнайтед». Перед сезоном манкунианцы котировались вторыми после «Тоттенхэма».
Победитель Лиги Европы по версии букмекеров:
«Манчестер Юнайтед» – 5.50;
«Тоттенхэм» – 6.50;
«Атлетик» – 7.00;
«Лацио» – 9.00;
«Сосьедад» – 9.00
У «Ювентуса» – самый вероятный матч для поражения в Италии из оставшихся. Неужели так и не проиграют в Серии А?
Опубликовала: Венера Кравченко
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