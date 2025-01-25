«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы по версии букмекеров. Лидер общего этапа «Лацио» – лишь 4-й

Букмекеры обновили котировки в линии на победителя Лиги Европы.

После 7 туров лидирует «Лацио», римляне ни разу не проиграли и набрали 19 очков. При этом «Лацио» остается за пределами топ-3 фаворитов турнира.

Главным фаворитом стал «Манчестер Юнайтед». Перед сезоном манкунианцы котировались вторыми после «Тоттенхэма».

Победитель Лиги Европы по версии букмекеров:

«Манчестер Юнайтед» – 5.50; «Тоттенхэм» – 6.50; «Атлетик» – 7.00; «Лацио» – 9.00; «Сосьедад» – 9.00

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