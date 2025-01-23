Киз сенсационно обыграла Швентек и вышла в финал Australian Open. В лайве на американку давали 15.00
Ига Швентек проиграла Мэдисон Киз в полуфинале Australian Open – 7:5, 1:6, 6:7.
До игры американская теннисистка котировалась явным андердогом за 5.10. Букмекеры почти не сомневались в победе Швентек – 1.19.
После победы второй ракетки мира в первом сете коэффициент на ее соперницу поднялся до 15.00.
25 января Киз сыграет в финале Australian Open c первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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