Киз сенсационно обыграла Швентек и вышла в финал Australian Open. В лайве на американку давали 15.00

Ига Швентек проиграла Мэдисон Киз в полуфинале Australian Open – 7:5, 1:6, 6:7.

До игры американская теннисистка котировалась явным андердогом за 5.10. Букмекеры почти не сомневались в победе Швентек – 1.19.

После победы второй ракетки мира в первом сете коэффициент на ее соперницу поднялся до 15.00.

25 января Киз сыграет в финале Australian Open c первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко.

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