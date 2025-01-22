«Бавария» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:2. На камбэк мюнхенцев дают 3.80

«Фейеноорд» побеждает «Баварию» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0, перерыв).

До игры клуб из Нидерландов котировался явным андердогом с коэффициентом 8.00.

Букмекеры склоняются к тому, что «Бавария» не сможет отыграться во втором тайме – на непоражение мюнхенцев можно поставить за 2.00, на победу – за 3.80.

Коэффициент 1.81 дают на то, что «Фейеноорд» удержит преимущество и победит.

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