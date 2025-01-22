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«Реал» выиграл все матчи общего этапа ЛЧ по желтым карточкам. 6.60 – победит «Ред Булл» по предупреждениям

«Реал» чаще всех в этой ЛЧ получает желтые карточки.

В среднем за 90 минут мадридский клуб получает по 3,33 предупреждения – больше нет ни у кого. Кроме того, «Реал» победил во всех 6 матчах общего этапа ЛЧ по желтым карточкам.

Букмекеры дают коэффициент 1.61 на то, что мадридцы получат хотя бы одно предупреждение в сегодняшней игре. На минимум 2 желтых можно поставить за 3.48, на победу по предупреждениям – за 6.60.

Игра пройдет 22 января и начнется в 23:00 мск.

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Аж до 61 взлетал кэф на победу «Барсы». Такого безумия в этой ЛЧ еще не было

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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