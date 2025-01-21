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«Лилль» не проигрывает 21 матч подряд – клубный рекорд. 3.20 – не уступят «Ливерпулю» на «Энфилде»

«Ливерпуль» примет «Лилль» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Французский клуб не проигрывает во всех турнирах с сентября 2024 года – 21 матч подряд. Это клубный рекорд по длине беспроигрышной серии.

Букмекеры дают коэффициент 3.20 на то, что «Лилль» не проиграет «Ливерпулю» на «Энфилде». На победу англичан дают коэффициент 1.31.

Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 мск.

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87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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