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Лишь 10% игроков выиграли суд у букмекеров в России в 2024 году

Sportclan провел исследование судебных разбирательств между букмекерскими компаниями и бетторами в 2024 году.

Букмекеры выиграли 65 из 72 дел против игроков. Лишь 7 дел закончились победой бетторов – 10% от общего числа разбирательств.

Лидерами по количество судебных дел против игроков являются «Лига Ставок» (23), «Фонбет» (9), BetBoom (9) и Winline (7). Больше всего выигранных дел – 22 – у «Лиги Ставок».

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
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