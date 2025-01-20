Уайт назвал Чимаева следующим претендентом на титульный бой. Букмекеры считают, что Хамзат станет чемпионом UFC до конца 2025 года

Букмекеры оценили шансы Хамзата Чимаева стать чемпионом UFC в 2025 году.

Ранее президент UFC Дана Уайт назвал шведского бойца следующим претендентом на титульный бой в среднем весе.

«Тенниси» дает коэффициент 1.75 на то, что Чимаев станет чемпионом UFC до конца 2025 года (без учета временного пояса). На отсутствие титула дают 1.96.

Напомним, Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд подерутся за пояс среднего дивизиона на UFC 312, который пройдет 9 февраля.

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