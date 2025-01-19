Дана Уайт: «Скорее всего, Чимаев – следующий претендент на титульник в среднем весе»
Дана Уайт назвал Хамзата Чимаева следующим претендентом на титульный бой.
«Скорее всего, Чимаев – следующий претендент на титульник в среднем весе», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд подерутся за пояс среднего дивизиона на UFC 312, который пройдет 9 февраля.
Дана Уайт: «Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США в 2025 году»
Чимаев – о следующем поединке: «Уайт хочет, чтобы я выступал в Абу-Даби»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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