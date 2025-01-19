Дана Уайт: «Скорее всего, Чимаев – следующий претендент на титульник в среднем весе»

Дана Уайт назвал Хамзата Чимаева следующим претендентом на титульный бой.

«Скорее всего, Чимаев – следующий претендент на титульник в среднем весе», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд подерутся за пояс среднего дивизиона на UFC 312, который пройдет 9 февраля.

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