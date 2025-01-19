Анкалаев – букмекерский фаворит в поединке против Перейры. Бойцы подерутся в марте за титул полутяжелого веса UFC
Анкалаев – фаворит поединка с Перейрой.
Бой за титул полутяжелого веса пройдет в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит UFC 313.
Букмекеры считают фаворитом Магомеда Анкалаева с коэффициентом 1.75. На Алекса Перейру можно поставить за 2.14, на ничью – за 70.00.
На счету Анкалаева 22 боя. Из них 20 побед, ничья и поражение.
«Леганес» – друг «Реала» в Ла Лиге. Убрали «Атлетико» вслед за «Барселоной»
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем