Анкалаев – букмекерский фаворит в поединке против Перейры. Бойцы подерутся в марте за титул полутяжелого веса UFC

Анкалаев – фаворит поединка с Перейрой.

Бой за титул полутяжелого веса пройдет в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит UFC 313.

Букмекеры считают фаворитом Магомеда Анкалаева с коэффициентом 1.75. На Алекса Перейру можно поставить за 2.14, на ничью – за 70.00.

На счету Анкалаева 22 боя. Из них 20 побед, ничья и поражение.

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