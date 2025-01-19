«Интер» не пропускает от «Эмполи» в 5 матчах подряд. 2.00 – продление тренда

«Интер» примет «Эмполи» в 21-м туре Серии А.

«Интер» – явный фаворит с коэффициентом 1.36. На «Эмполи» можно поставить за 9.00, на ничью – за 5.30.

«Эмполи» не смог забить «Интеру» в 5 матчах подряд. Если «нерадзурри» снова не пропустят, сыграет коэффициент 2.00. Обратная ставка зайдет за 1.75.

Игра пройдет 19 января и начнется в 22:45 мск.

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»