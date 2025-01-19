«Интер» не пропускает от «Эмполи» в 5 матчах подряд. 2.00 – продление тренда
«Интер» примет «Эмполи» в 21-м туре Серии А.
«Интер» – явный фаворит с коэффициентом 1.36. На «Эмполи» можно поставить за 9.00, на ничью – за 5.30.
«Эмполи» не смог забить «Интеру» в 5 матчах подряд. Если «нерадзурри» снова не пропустят, сыграет коэффициент 2.00. Обратная ставка зайдет за 1.75.
Игра пройдет 19 января и начнется в 22:45 мск.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовала: Венера Кравченко
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