У «Дженоа» одно поражение в 10 матчах. 2.70 – не проиграют «Роме»

«Рома» и «Дженоа» встретятся в 21-м туре чемпионата Италии.

Команда Патрика Виейра в 10 последних матчах во всех турнирах проиграла лишь однажды – «Наполи» (1:2) 21 декабря.

Букмекеры дают коэффициент 2.70 на непоражение «Дженоа» в сегодняшней встрече. На победу «Ромы» можно поставить за 1.50.

Матч пройдет 17 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

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