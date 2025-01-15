1.37 на «Арсенал» и 8.60 на «Тоттенхэм» – крупнейший разрыв в коэффициентах в лондонским дерби в 21-м веке
Букмекеры почти не сомневаются, что «Арсенал» победит «Тоттенхэм» в 21-м туре АПЛ.
На победу «Арсенала» дают коэффициент 1.37, на ничью – 5.57. На успех «Тоттенхэма» можно поставить за 8.60.
Это крупнейший разрыв в коэффициентах на победу в лондонском дерби в 21 веке.
Игра состоится 15 декабря и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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