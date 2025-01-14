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В Самаре пройдет Кубок России среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны

С 21 по 25 января в Самаре состоится Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Генеральным партнёром мероприятия выступит букмекерская компания «Лига Ставок».

Турнир пройдет в универсальном спортивном комплексе «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, д.253А). В соревнованиях примут участие пять действующих чемпионов Европы: Эдмонд Худоян (48 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67, кг), а также все 13 действующих чемпионов страны, в их числе Владимир Мнацаканян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Константин Опольский (60 кг), Илья Попов (63,5 кг), Евгений Кооль (67 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Егор Шапочанский (75 кг), Ильяс Магомедов (80 кг), Дмитрий Карманов (86 кг), Егор Плоцын (92 кг), Давид Суров (92+ кг).

«В Самаре мы определим сборную страны, которая начнет подготовку к чемпионату мира, – рассказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов. – 3 февраля мы отправимся на сбор на высокогорье – в Приэльбрусье. Там проведем три недели. Потом дадим ребятам отдохнуть и поедем на второй сбор в Кисловодск. Там с нами будут проводить тренировочные мероприятия боксеры из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Беларуси. После этого два состава мы отправим на международный турнир в Хабаровск, а основной состав отправится на международный турнир в Азербайджан. После окончания турнира в Баку в мае сборная отправится в Сочи на заключительный сбор перед чемпионатом мира».

Финалы Кубка России в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Расписание Кубка России:

20 января 17:00 (мск) – Жеребьёвка.

21 января 14:00 (мск) – Церемония открытия, предварительные бои.

22 января 14:00 (мск) – Предварительные бои.

23 января 14:00 (мск) – Предварительные бои.

24 января 11:00 (мск) – Предварительные бои.

25 января 15:00 (мск) – Финальные бои, церемония закрытия.

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