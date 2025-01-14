«Ювентус» ни разу не проиграл в этом сезоне Серии А. 1.74 – не уступят «Аталанте»
«Аталанта» примет «Ювентус» в вынесенном матче 19-го тура Серии А.
Клуб из Турина ни разу не проиграл в чемпионате Италии в этом сезоне – 7 побед и 12 ничьих. При этом в последних семи турах «Ювентус» одержал только одну победу – над «Монцей» (2:1) 22 декабря.
Букмекеры дают коэффициент 1.74 на то, что «Ювентус» не проиграет «Аталанте» и продлит беспроигрышную серию в чемпионате до 20 матчей.
Игра состоится 14 января и начнется в 22:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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