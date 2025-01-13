«Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Букмекеры считают, что клуб завершит сезон без титулов
«Арсенал» останется без трофеев в этом сезоне, считают букмекеры.
12 января лондонский клуб вылетел из Кубка Англии, проиграв «МЮ» по пенальти в третьем раунде.
«Арсенал» идет на втором месте в АПЛ и на третьей строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Клуб также проиграл в первом матче полуфинала Кубка лиги против «Ньюкасла» (0:2).
Букмекеры дают коэффициент 1.36 на то, что «Арсенал» завершит сезон без титулов (без учета Суперкубков и клубного ЧМ). Еще в конце декабря на это давали 2.24.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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