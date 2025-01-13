  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Букмекеры считают, что клуб завершит сезон без титулов
1

«Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Букмекеры считают, что клуб завершит сезон без титулов

«Арсенал» останется без трофеев в этом сезоне, считают букмекеры.

12 января лондонский клуб вылетел из Кубка Англии, проиграв «МЮ» по пенальти в третьем раунде.

«Арсенал» идет на втором месте в АПЛ и на третьей строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Клуб также проиграл в первом матче полуфинала Кубка лиги против «Ньюкасла» (0:2).

Букмекеры дают коэффициент 1.36 на то, что «Арсенал» завершит сезон без титулов (без учета Суперкубков и клубного ЧМ). Еще в конце декабря на это давали 2.24.

Ставочная вики Спортса

Конец тайма – страшное время для «Реала». Цифры говорят, что кошмар с «Барселоной» – не случайность

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
logoКубок Англии
Ставки на футбол
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКубок английской лиги
logoАрсенал
Ставки на сегодня
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
В Камбодже спасли 57 иностранцев от принудительного труда в казино
131 минуту назад
В Казахстане в 2024 году обнаружено более 6 тысяч дроп-карт с оборотом свыше 45 млн долларов
сегодня, 12:29
Число загрузок приложений букмекеров выросло в 2 раза за 2024 год
сегодня, 11:45
Димитров снялся с матча против Пассаро при счете 5:7, 1:2 и вылетел с Australian Open. На победу 104-й ракетки давали коэффициент 10.40
сегодня, 10:26
Игроков клуба высшей лиги Камеруна подозревают в организации договорных матчей через европейского букмекера
сегодня, 09:45
Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в Серии А. 1.90 – очередное поражение экс-защитника «Спартака»
4сегодня, 09:05
В Великобритании гемблеры тратят в среднем около 50 долларов в месяц
сегодня, 08:57
«Рома» вырвала ничью в игре с «Болоньей» на 98-й минуте. В лайве спасение шло за 29.00
2сегодня, 08:04
«Барса» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании – 5:2. На крупную победу давали 9.40
6сегодня, 07:42
ПАОК Чалова проиграл, хотя коэффициент на соперника поднимался до 501.00. «Волос» совершил камбэк, проигрывая к 92-й минуте
3вчера, 19:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вадим Высоцкий сделал прогноз на матч «Эльче» – «Атлетико» с коэффициентом 2.01
7 минут назад
Следите за Australian Open вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок»
сегодня, 13:20Промо
Экспресс принес клиенту «Лиги Ставок» более 14 млн рублей
сегодня, 12:01Промо
Лига Ставок провела третий розыгрыш призов акции ЛотеRRея Cullinan
сегодня, 10:09Промо
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Реала» и «Барселоны» на победу в финале Суперкубка Испании
вчера, 13:05Промо
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Арсенала» в матче Кубка Англии с «МЮ»
вчера, 12:54Промо
«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с 2019 года. «Канониры» котируются явными фаворитами в матче Кубка Англии
вчера, 06:30
В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги
11 января, 17:50
Колумбия хочет повысить налоги для игорных операторов
11 января, 16:46
В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре
11 января, 16:28
Рекомендуем