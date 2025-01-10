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«Мельбурн Виктори» проиграл «Вестерн Юнайтед», ведя 3:2 к 90-й минуте. В лайве на камбэк давали 151.00

«Вестерн Юнайтед» обыграл «Мельбурн Виктори» (4:3) в 13-м туре чемпионата Австралии по футболу.

«Мельбурн» вел со счетом 3:2 к 90-й минуте. В лайве на победу «Вестерна» можно было поставить за 151.00.

До игры «Мельбурн» котировался явным фаворитом за 1.72, на победу «Вестерна» давали 4.52.

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Прогноз букмекеров на Australian Open: Медведев – антирекорд за шесть лет, в топ-10 новый претендент

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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