Сборная США – явный фаворит против Финляндии на МЧМ-2025. Американцы проиграли лишь один финал в 21-м веке
Молодежные сборные США и Финляндии сыграют в финале МЧМ-2025 по хоккею.
Американцы котируются явными фаворитами: на их чемпионство можно поставить за 1.35. На финнов дают коэффициент 3.40.
В 21-м веке США играли в финале МЧМ семь раз и победили в шести из них. Единственное поражение – от Финляндии в 2019 году.
Матч пройдет 6 января. Начало – в 3:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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