Сборная США – явный фаворит против Финляндии на МЧМ-2025. Американцы проиграли лишь один финал в 21-м веке

Молодежные сборные США и Финляндии сыграют в финале МЧМ-2025 по хоккею.

Американцы котируются явными фаворитами: на их чемпионство можно поставить за 1.35. На финнов дают коэффициент 3.40.

В 21-м веке США играли в финале МЧМ семь раз и победили в шести из них. Единственное поражение – от Финляндии в 2019 году.

Матч пройдет 6 января. Начало – в 3:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Сенсации-2024: «Байер» Алонсо. Без одного матча требл и кэф 13 770