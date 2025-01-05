В Турции задержали 27 инфлюенсеров, связанных с нелегальными ставками

Правительство Турции усилило борьбу с нелегальным азартом.

В декабре 2024-го турецкая полиция провела масштабную спецоперацию в 16 провинциях страны, в том числе в Стамбуле, Измире, Газиантепе, Адане и Мерсине.

В ходе спецоперации силовики задержали 27 инфлюенсеров, у нескольких из них около миллиона подписчиков в соцсетях. Их обвиняют в продвижении нелегальных игорных платформ.

Некоторые инфлюенсеры размещали рекламу незаконных букмекерских сайтов в своих соцсетях, используя их логотипы на фотографиях и видео.

Из азартных игр в Турции разрешены только государственная лотерея и государственный букмекер IDDAA.

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