В Турции задержали 27 инфлюенсеров, связанных с нелегальными ставками
Правительство Турции усилило борьбу с нелегальным азартом.
В декабре 2024-го турецкая полиция провела масштабную спецоперацию в 16 провинциях страны, в том числе в Стамбуле, Измире, Газиантепе, Адане и Мерсине.
В ходе спецоперации силовики задержали 27 инфлюенсеров, у нескольких из них около миллиона подписчиков в соцсетях. Их обвиняют в продвижении нелегальных игорных платформ.
Некоторые инфлюенсеры размещали рекламу незаконных букмекерских сайтов в своих соцсетях, используя их логотипы на фотографиях и видео.
Из азартных игр в Турции разрешены только государственная лотерея и государственный букмекер IDDAA.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling News
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