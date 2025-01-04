«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» во втором матче подряд. «Канониры» котировались явными фаворитами встречи
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в 20-м туре АПЛ (1:1).
В прематче «Арсенал» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.76. На ничью давали 3.60.
«Брайтон» сыграл вничью в 6 из 8 последних матчей. «Арсенал» не смог победить «Брайтон» во второй игре подряд. В 3-м туре команды также сыграли 1:1.
«Канониры» остаются единственными конкурентами «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство, считают букмекеры. На титул «Ливерпуля» дают 1.20, на «Арсенал» можно поставить за 7.00.
Лишь 11 команд без поражений в сезоне. «ПСЖ», «Юве» – а кто еще?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем