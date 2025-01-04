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«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» во втором матче подряд. «Канониры» котировались явными фаворитами встречи

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в 20-м туре АПЛ (1:1).

В прематче «Арсенал» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.76. На ничью давали 3.60.

«Брайтон» сыграл вничью в 6 из 8 последних матчей. «Арсенал» не смог победить «Брайтон» во второй игре подряд. В 3-м туре команды также сыграли 1:1.

«Канониры» остаются единственными конкурентами «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство, считают букмекеры. На титул «Ливерпуля» дают 1.20, на «Арсенал» можно поставить за 7.00.

Ставочная вики Спортса

Лишь 11 команд без поражений в сезоне. «ПСЖ», «Юве» – а кто еще?

Опубликовала: Венера Кравченко
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