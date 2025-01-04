В последних 6 матчах «Арсенала» на выезде происходил обмен голами. 1.82 – продление тренда в игре с «Брайтоном»

«Арсенал» сыграет в гостях с «Брайтоном» в 20-м туре АПЛ.

«Арсенал» – фаворит с коэффициентом 1.85. На «Брайтон» дают 4.60, на ничью – 3.70.

В последних 6 матчах «Арсенала» на выезде зашла ставка на «обе забьют». В предстоящей игре на обмен голами можно поставить за 1.82.

Матч состоится 4 января. Начало – в 20:30 мск.

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