«Ман Сити одержал две победы подряд впервые за 2,5 месяца. В матче с «Вест Хэмом» на фору «горожан» сыграл коэффициент 3.00
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в 20-м туре АПЛ (4:1).
В прематче «Сити» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.27. Победа с форой (-2,5) оценивалась в 3.00.
Для «горожан» это третья победа в последних 15 играх. Также «Сити» впервые выиграл два матча подряд за последние 2,5 месяца – у «Вест Хэма» и «Лестера» (2:0).
Тотал больше 4,5 голов зашел за 2.85. Ставка на «обе забьют» сыграла за 1.64.
Лишь 11 команд без поражений в сезоне. «ПСЖ», «Юве» – а кто еще?
Опубликовала: Венера Кравченко
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