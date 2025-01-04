«Ман Сити одержал две победы подряд впервые за 2,5 месяца. В матче с «Вест Хэмом» на фору «горожан» сыграл коэффициент 3.00

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в 20-м туре АПЛ (4:1).

В прематче «Сити» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.27. Победа с форой (-2,5) оценивалась в 3.00.

Для «горожан» это третья победа в последних 15 играх. Также «Сити» впервые выиграл два матча подряд за последние 2,5 месяца – у «Вест Хэма» и «Лестера» (2:0).

Тотал больше 4,5 голов зашел за 2.85. Ставка на «обе забьют» сыграла за 1.64.

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