Букмекер «Тенниси» оценил вероятность результативного действия Погба в «Торпедо»
На сайте букмекерской компании «Тенниси» доступна специальная линия после назначения Ари спортивным директором клуба. Один из вариантов – результативные действия Поля Погба.
Если француз оформит хотя бы один гол или ассист до лета в Первой лиге, то пройдет 25.00. Коэффициента на отсутствие результативных действий Поля в «Торпедо» нет.
Погба может официально вернуться на поле в марте 2025 года, когда завершится его дисквалификация за употребление допинга. Британские букмекеры называют «Коринтианс» фаворитом на подписание француза. Коэффициент на такой исход 1.25.
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Опубликовал: Георгий Шаков
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