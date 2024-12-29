В 9 матчах подряд между «Ювентусом» и «Фиорентиной» зашел тотал меньше 2,5 голов. 1.70 – продление тренда

«Ювентус» примет «Фиорентину» в 18-м туре Серии А.

«Ювентус» – фаворит с коэффициентом 1.85. На «Фиорентину» можно поставить за 5.20, на ничью – за 3.40.

Букмекеры считают, что в матче будет мало голов: на тотал меньше 2,5 голов дают 1.70, тотал больше 2,5 оценивается в 2.20. Кроме того, в 9 матчах подряд между этими командами было забито максимум два мяча.

Игра пройдет 29 декабря и начнется в 20:00 мск.

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