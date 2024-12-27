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«Новогодний BOOM» – 500 000 фрибетов ежедневно от BetBoom

Для улучшения новогоднего настроения не достаточно просто нарядить ёлку и загадать желание. Необходимы подарки. В преддверии новогодних праздников и длинных каникул, BetBoom запустил игру «Новогодний BOOM» для всех пользователей.

Механика акции очень простая – играйте в игру «Три в ряд», собирайте баллы и забирайте призы. Все попытки будут суммироваться и отображаться в общем рейтинге на сайте, 100 первых мест получат по 5 000 фрибетов. Каждый день разыгрываются 500 000 фрибетов!

У каждого пользователя будет одна бесплатная попытка игры, для получения дополнительной необходимо сделать ставку с баланса на сумму от 1000₽ с кэфом от 1.3 на спорт и киберспорт. Каждый пользователь получает до 10 попыток за сутки. Сроки действия акции с 25.12.2024 по 08.01.2025. Последнее начисление фрибетов будет 09.01.2025.

натив
Ставки на спорт
BetBoom
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