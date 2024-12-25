4.00 – Саутгейт возглавит клуб АПЛ в 2025 году
Букмекеры оценили вероятность того, что Гарет Саутгейт получит работу в АПЛ в 2025 году.
Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после финала Евро-2024 против Испании (1:2) и с тех пор остается без работы.
Британский букмекер Bet365 дает коэффициент 4.00 на то, что Саутгейт возглавит любой клуб АПЛ в следующем году.
Рэшфорд – на выход из «МЮ»? Первый вариант у букмекеров – «ПСЖ», затем – Саудовская Аравия
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем