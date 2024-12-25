4.00 – Саутгейт возглавит клуб АПЛ в 2025 году

Букмекеры оценили вероятность того, что Гарет Саутгейт получит работу в АПЛ в 2025 году.

Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после финала Евро-2024 против Испании (1:2) и с тех пор остается без работы.

Британский букмекер Bet365 дает коэффициент 4.00 на то, что Саутгейт возглавит любой клуб АПЛ в следующем году.

Ставочная вики Спортса

Рэшфорд – на выход из «МЮ»? Первый вариант у букмекеров – «ПСЖ», затем – Саудовская Аравия