Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 6 матчей и выиграл более 10 млн рублей

В субботу, 21 декабря, клиент «Лиги Ставок» решил испытать свои знания и удачу на матчах европейских чемпионатов и собрал экспресс из 6 матчей. Сумма пари составила 500 000 рублей, а итоговый выигрыш — 10 375 000 рублей.

В экспресс вошли как низкие, так и высокие коэффициенты. В игре «Кристал Пэлас» и «Арсенала» ставка клиента «Лиги Ставок» обе забьют с коэффициентом 2,06 зашла уже на 11-й минуте. Тотал больше 2,5 в игре «Осасуна» – «Атлетик Бильбао» за коэффициент 2,48 команды пробили на 74-й минуте. Заходы с низкими коэффициентами, напротив, получились напряженными. Игрок заключил пари на тотал 1-го тайма больше 0,5 в матче «Байер» – «Фрайбург» (1,30) и «Лечче» – «Лацио» (1,39). В обеих встречах команды забили свои мячи в компенсированное арбитром время.

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